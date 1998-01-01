سالم: جهزنا دوريات السلامة على الطرق بكاميرات لمراقبة المخالفين

رام الله / سما /

قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إن الوزارة أدخلت اليوم الثلاثاء تقنية إضافية على عمل دوريات السلامة على الطرق، وذلك عبر تركيب كاميرات مراقبة بداخلها، بحيث تستطيع من خلالها تصوير ورصد وتوثيق المخالفات المرورية على الخطوط السريعة ما بين المدن الفلسطينية.

وأوضح الوزير سالم، حسب بيان للوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة المتواصل والحثيث نحو تحقيق بيئة مرورية آمنة للحد من مختلف الحوادث المرورية والتي تزهق أرواح المواطنين وتدمر ممتلكاتهم، مشيرا الى أن الوزارة وبالتعاون مع شرطة المرور ستتخذ سلسلة عقوبات وإجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين لقوانين السير ومن أبرزها، الحجز الاداري للمركبة، وتحويل السائق المخالف لدورة مانعة، وسحب الرخص، وتحرير مخالفات مرورية من قبل شرطة المرور.

وقدم الوزير سالم شكره وتقديره العميقين لشركة المشرق للتأمين ممثلة بمديرها العام نهاد أسعد ولطواقم الشركة على تبرعهم السخي بهذه الكاميرات وعددها (13) كاميرا مراقبة.

وبموجب هذه الكاميرات سيتم نقل الصور بشأن الحيثيات الخاصة بالمخالفات المرورية عبر خدمات الإنترنت الى مراكز السيطرة وتسجيلها وفق الأصول واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.

من جانبه أهاب مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة بجميع السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير للحفاظ على أرواحهم وأرواح الجميع وممتلكاتهم، وأكد أن دوريات السلامة على الطرق ستباشر عملها وفق هذه التقنية لردع ومحاسبة المخالفين.