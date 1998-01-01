الصالح يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع التنمية الريفية في منطقة "ج" بالأغوار

البيرة /سما/

ترأس وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع التنمية الريفية في منطقة "ج" بالأغوار.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة البيرة، استعراض أبرز مراحل المشروع، والانجازات التي تحققت في المجالات التي يتضمنها المشروع، بالإضافة إلى آليات استكمال العمل خلال المرحلة المقبلة، وانجاز المشاريع التي تم اختيارها حسب معايير محددة ومدروسة تتناسب احتياجات التجمعات السكانية المستفيدة من المشروع.

وناقش الاجتماع الذي حضره كل من: مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كاثرين بونو، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، وأعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات ذات العلاقة، ناقش التجمعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وتوسيع مجالات العمل لتشمل هيئات محلية إضافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحداث تطوير ونقلة نوعية في العديد من المجالات الحيوية.

بدوره، أكد الصالح أهمية المشروع ودوره في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم خاصة في المناطق المسماة "ج".

وأشاد الصالح بالدعم الفرنسي لقطاع الحكم المحلي، داعيا الوكالة الفرنسية لتقديم المزيد من الدعم المالي من أجل تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التطويرية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في التسهيل عليهم وضمان استمرار حصولهم على الخدمات الاساسية بسهولة ويسر.