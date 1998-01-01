كوشنير يزور الأردن غدا الاربعاء لبحث صفقة القرن ومؤتمر المنامة

عمان / وكالات /

كشفت مصادر اعلامية اردينة عن ان المبعوث الامريكي جاريد كوشنير سيصل الى الاردن غدا .

وقالت وكالة عمون الاردنية ان مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، سيزور الاردن يوم الاربعاء المقبل، في جولة يزور خلالها عدة دول في المنطقة.

وقالت تقارير اردينة ان صهر الرئيس ترامب سوف يجري مباحثات بشأن خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن .

في غضون ذلك قالت الوكالة الرسمية الاردنية "بترا" ان الملك عبدالله الثاني، تلقى مس الاثنين اتصالا هاتفيا، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والبحرين، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وياتي ذلك في اطار استضافة البحرين للمؤتمر الاقتصادي دعت اليه الولايات المتحدة اواخر الشهر المقبل لبحث الشق الاقتصادي من صفقة القرن .وهي الخطوة التي لاقت معارضة السلطة الفلسطينية ومقاطعتها .