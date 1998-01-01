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أرقام مميزة لوادي في موسمه الأول بالدوري المصري

الثلاثاء 28 مايو 2019 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام مميزة لوادي في موسمه الأول بالدوري المصري


رام الله / سما /

اختتم المهاجم الفلسطيني محمود وادي موسمه المميز مع المصري البورسعيدي, عقب فوز فريقه على الداخلية (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من المسابقة.

ورغم أن وادي فشل في التسجيل خلال المباراة الختامية للمصري في الدوري, إلا أنه كان هداف فريقه بالمسابقة, بعدما أحرز 7 أهداف بالتساوي مع زميله إسلام عيسى, كما تواجد في المركز السابع عشر لترتيب الهدافين بشكل عام.

كما أن النجم الفلسطيني ظهر بصورة رائعة خلال مسابقة الكونفيدرالية العام الماضي, بعدما أحرز هدفين غاليين أسهما في وصول فريقه لنصف نهائي البطولة.

يشار إلى أن وادي قضى موسمه الاحترافي الأول في الدوري المصري, ما دفع إدارة النادي البورسعيدي لتجديد عقده موسمين آخرين.

#محمود وادي

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