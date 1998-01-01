صراع بين قطبي خانيونس بسبب لاعب!

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن رفض اتحاد خانيونس انتقال لاعبه رامي البيوك لصفوف جاره الخدمات, خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن اتحاد خانيونس اعتبر انضمام البيوك لصفوف "الذئاب" غير شرعي, لا سيما أنه لا يملك ورقة الاستغناء, وفقا لتعبيره.

وأوضحت أن "الطواحين" كان آخر من يعلم بانتقال مهاجمه لخدمات خانيونس, الذي كان الصفقة الثالثة للأخير هذا الصيف, بعد محمود عمران, وأحمد قنن.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس حلّ ثالثا في دوري الممتازة خلال الموسم الأخير, بينما هبط خدمات خانيونس للدرجة الأولى.