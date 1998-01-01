  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رجاء الجداوي.. ما حقيقة وضعها الصحي و"الجلطة في المخ"؟

الثلاثاء 28 مايو 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجاء الجداوي.. ما حقيقة وضعها الصحي و"الجلطة في المخ"؟


وكالات / سما /

تعرضت النجمة المصرية رجاء الجداوي إلى أزمة صحية، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، مما أدى إلى قلق وسط جمهورها.

وزاد قلق متابعي الجداوي بعد انتشار تقارير إخبارية تفيد بأن حالتها الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها أصيبت بجلطة في المخ، إلا أن مقربين من الفنانة المصرية الشهيرة نفوا صحة هذه الأنباء، مشددين على أن "الجداوي بخير".

وقال الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب، على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، إن "أمي الثانية رجاء الجداوي بألف خير، وكل الكلام المنشور بخصوص جلطة في المخ لا أساس له من الصحة".

وأضاف "ما وقع هو تعرضها لتعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر، لكنها في أفضل الأحوال الآن، ولا شيء يدعو للقلق".

الأمر نفسه أكدته الفنانة نهال عنبر، حيث قالت في تصريح لمجلة "هي" إن الجداوي باتت بصحة جيدة، مضيفة "الحمد لله تحسنت حالتها كثيرا".

ولم تشارك الجداوي في أعمال أعمال درامية لشهر رمضان الجاري، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام.

وتبلغ الجداوي، المحبوبة عند الجمهور، من العمر 80 عاما، وتعتبر من أشهر الفنانات العربيات وتمتلك مسيرة حافلة تبلغ نحو 60 عاما.

#رجاء الجداوي

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

يديعوت: حماس نجحت بإيصال 2.2 مليون دولار للضفة وإنذارات باندلاع موجة تصعيد

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!

وفد قطري الى غزة قريبا...

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

هل تنازل مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز عن فلسطين لصالح اليهود ؟

ليبرمان يعلن عدم مشاركته بالحكومة والسبب قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

" واللا" العبري : جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات الى حدود غزة

تفاهمات غزة: اسرائيل تماطل في كل شئ والوسيط المصري يضغط على تل أبيب

ليبرمان

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان