رجاء الجداوي.. ما حقيقة وضعها الصحي و"الجلطة في المخ"؟

وكالات / سما /

تعرضت النجمة المصرية رجاء الجداوي إلى أزمة صحية، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، مما أدى إلى قلق وسط جمهورها.

وزاد قلق متابعي الجداوي بعد انتشار تقارير إخبارية تفيد بأن حالتها الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها أصيبت بجلطة في المخ، إلا أن مقربين من الفنانة المصرية الشهيرة نفوا صحة هذه الأنباء، مشددين على أن "الجداوي بخير".

وقال الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب، على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، إن "أمي الثانية رجاء الجداوي بألف خير، وكل الكلام المنشور بخصوص جلطة في المخ لا أساس له من الصحة".

وأضاف "ما وقع هو تعرضها لتعب بسيط بسبب مجهود الصيام والسفر، لكنها في أفضل الأحوال الآن، ولا شيء يدعو للقلق".

الأمر نفسه أكدته الفنانة نهال عنبر، حيث قالت في تصريح لمجلة "هي" إن الجداوي باتت بصحة جيدة، مضيفة "الحمد لله تحسنت حالتها كثيرا".

ولم تشارك الجداوي في أعمال أعمال درامية لشهر رمضان الجاري، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام.

وتبلغ الجداوي، المحبوبة عند الجمهور، من العمر 80 عاما، وتعتبر من أشهر الفنانات العربيات وتمتلك مسيرة حافلة تبلغ نحو 60 عاما.