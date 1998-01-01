  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفيلم العراقي "قصص العابرين" يفوز بجائزة لندن الدولية

الثلاثاء 28 مايو 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيلم العراقي "قصص العابرين" يفوز بجائزة لندن الدولية


وكالات / سما /

توج فيلم "قصص العابرين" للمخرج العراقي قتيبة الجنابي بجائزة أفضل فيلم روائي تجريبي خلال حفل توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية.

الفيلم جرى تصويره على مدى 30 عاما ويسرد حكايات المهاجرين الذين اضطروا لترك أوطانهم بسبب الصراعات والحروب والقمع السياسي وأصبحوا ضيوفا على بلاد غريبة.

وقال الجنابي لرويترز "سعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باسم لندن، المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات متنوعة".

وتقدم الجوائز التي أقيم حفلها في قاعة سينما جامعة ريجنت في فروع الأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة.

وقال الجنابي "في الفيلم، كنت مخرجا ومنتجا ومصورا، وهي تجربة سينمائية مستقلة تماما، وعمر هذه التجربة في حدود 30 عاما".

وأضاف "الفيلم يعتبر الجزء الثاني من ثلاثية المنفى التي انطلقت مع فيلمي الروائي 'الرحيل إلى بغداد' فيما سيكون القادم 'رجل الخشب' وهو في طور الإنتاج الآن".

وشارك فيلم "قصص العابرين" خلال 2018 و2019 في عدد من المهرجانات العربية والدولية وسيكون عرضه التالي في 15 يونيو بقاعة معهد الفيلم البريطاني في ساوث بانك.

#قصص العابرين

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

يديعوت: حماس نجحت بإيصال 2.2 مليون دولار للضفة وإنذارات باندلاع موجة تصعيد

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!

وفد قطري الى غزة قريبا...

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

هل تنازل مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز عن فلسطين لصالح اليهود ؟

ليبرمان يعلن عدم مشاركته بالحكومة والسبب قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

" واللا" العبري : جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات الى حدود غزة

تفاهمات غزة: اسرائيل تماطل في كل شئ والوسيط المصري يضغط على تل أبيب

ليبرمان

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان