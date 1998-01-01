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"التعليم العالي" تؤكد اهتمامها بطلبة أراضي عام 48 في الجامعات الفلسطينية

الثلاثاء 28 مايو 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اهتمام الوزارة بطلبة الداخل المحتل الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، والبالغ عددهم أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.

وشدد أبو مويس خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بمسؤول ملف التعليم في اراضي عام 48 يوسف جبارين، على أهمية دمج طلبة الداخل في كافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، متعهدا بتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات الفلسطينية.

وأوعز الوزير بتخصيص برامج إرشادية تساهم في رفع نسبة التحاق طلبة الداخل بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

#التعليم العالي

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