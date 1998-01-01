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وصول عدد من الوفود الاجنبية الى قطاع غزة

الثلاثاء 28 مايو 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول عدد من الوفود الاجنبية الى قطاع غزة


غزة / سما /

وصلت الى قطاع غزة قبل ظهر اليوم الثلاثاء مجموعة من الوفود الاجنبية.
وقالت الادارة العامة للمعابر ان عدد الشخصيات الدبلوماسية عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة بينهم وفد من الاتحاد الاوروبي مكون من 5 افراد اضافة الى وصول مدير منظمة الغذاء العالمي.
وأشارت الادارة ان "جيرالاد روكن جوب" مدير منظمة الصحة العالمية وبرفقته الدكتورة سارة حليمة وصلا الى قطاع غزة بالتزامن مع وصول "بيررو جيفالير" مدير المعهد الفرنسي ووفد مرافق له مكون من " 5 " افراد.
وفي ذات السياق غادر وفد نسوي من قطاع غزة الى مدينة القدس المحتلة.
واكدت الادارة ان الوفد عبارة عن فريق للمشغولات اليدوية والتراث الشعبي غادر غزة للقدس وهو مكون من 14 سيدة للمشاركة في معرض تراثي.

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