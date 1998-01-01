شاب يناشد الشيخ لتسهيل سفره واستكمال علاجه

غزة / سما /

ناشد الشاب المريض فاقد البصر احمد حسن حسين طه "29 عاما"، من سكان مخيم المغازي، الوزير حسين الشيخ تسهيل سفره إلى مستشفى "سانت جون" لاجراء عملية له.

وكان قد رفض الاحتلال سفره قبل اقل من شهرين، بحجة انه تحت الفحص.

وقال شقيق المريض طه إن أخاه حصل على موعد جديد لدخول المستشفى وأن موعد سفره يوم الأربعاء من هذا الاسبوع وهناك تخوف من أن تمنعه قوات الاحتلال بنفس الذريعة.

وكانت وزارة الصحة ممثلة بدائرة العلاج بالخارج استجابت لمناشدة الشاب طه واعطته تحويلة للعلاج في أحد مستشفيات المحافظات الشمالية "سانت جون" في التاسع والعشرين من هذا الشهر.

وقال "أخي بعد منعه من السفر للعلاج اول مرة اصيب بانتكاسة صحية وحالة نفسية لدرجة ان هناك خطورة على حياته حيت اصبح شديد العصبية ويشعر أن روحه ستخرج إلى ربها".

وكان الشاب المريض طه قد ناشد الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة د. مي كيلة مساعدته في علاجه بالخارج خاصة وأن لديه تحويلة نموذج رقم واحد وكذلك تقديم المساعدة لأسرته وإخوانه الأيتام الذين بأمس الحاجة لمن يمسح رؤوسهم ويعطف عليهم.

وقال المريض طه "انه نظراً للإصابة التي تعرضت لها أثناء عملي والتي كانت عبارة عن شظية في عيني لا أستطيع العمل ويزداد وضعي الصحي صعوبة لأنني لا أتمكن من شراء الدواء".

وواصل طه "توجهت للعلاج عند احد الأطباء ووصف لي قطرة واستخدمتها وبعدها اصبت بالعمى وعلى اثرها اصبحت غير قادر على رؤية أطفالي الصغار".

ومما زاد من وضعه الصحي أن المواطن طه يعاني من مرض سكري مزمن ما تسبب بقطع اصبعه قبل سنتين والتهابات ونزيف مستمر.

ويأمل طه بسرعة تعافيه من الامراض التي اصابت جسده والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف على رأس عائلته في كل متطلباتهم.

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