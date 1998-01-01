خبراء الصحة ينصحون بالالتفات لوضعية الظهر خلال أعمال التنظيف المنزلية

وكالات / سما /

ينوه خبراء الصحة إلى أن القيام بأعمال التنظيف المنزلية بوضعية غير ملائمة يزيد خطر الإصابة بآلام الظهر.

وتقول "الحملة من أجل ظهور أكثر صحة" وهي رابطة ألمانية تروج لأبحاث منع آلام الظهر إن حركة الذراعين والكتفين خلال الكنس مجهدة نسبيا ويجب تجنبها. ويحتاج إبقاء الذراعين بالقرب من الجسم لمجهود أقل ويساعد في منع آلام العضلات والمفاصل.

وعند حمل الأشياء الثقيلة يجب على المرء إبقائها بالقرب من الجسم قدر المستطاع لتقليل الإجهاد. وعند رفع الأشياء من على الأرض، اركع على ركبتيك، أو خذ وضع القرفصاء أولا وابق ظهرك مستقيما عند الوقوف مجددا، ما يسمح للساقين بالقيام بالعمل.

وكقاعدة عامة، تقول الحملة إنك تضع جهدا لا لزوم له على الظهر إذا كان في وضع انحناء أو غير مستقيم، خلال حمل الأشياء أو التنظيف أو الكنس باستخدام المقشة التقليدية أو الكهربائية.