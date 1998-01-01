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اعلان هام صادر عن "تكافل" بخصوص القسائم الشرائية بغزة

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلان هام صادر عن "تكافل" بخصوص القسائم الشرائية بغزة


غزة / سما /

أعلنت لجنة تكافل في قطاع غزة، عن أسماء المستفيدين اللذين حصلوا على قسائم شرائية دون استلامها.

وقالت تكافل، في إعلانها للمواطنين المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية عبر التسوق المباشر ولم يستلموا القسائم الخاصة بهم حتى الان، نعلمكم أنه سيتم اغلاق المشروع خلال 48 ساعة من الآن لذلك نهيب بكم الفحص برقم الهوية على الرابط التالي:

من ..  هنا

وتابعت، من يجد اسمه التوجه إلى الموالات المركزية في كل محافظة وهي:
1- محافظة رفح (سوبر ماركت البيان والنور)
2- محافظة خانيونس (مكة مول)
3- محافظة الوسطى (سوبر ماركت ابودلال)
4- محافظة غزة (مترو مول و الاندلسية مول)
5- محافظة الشمال (البشير عالم اللحوم)

وأشار، إلى أنّ يواجه مشكلة في استلام القسيمة الاتصال على الرقم التالي: 0598904128

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