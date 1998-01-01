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"أبل" تعترف بإبطاء تحديثاتها للآيفون

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" تعترف بإبطاء تحديثاتها للآيفون


وكالات / سما /

اعترفت شركة "أبل" الأميركية أن عددا من تحديثاتها الخاصة بأجهزة "آيفون" قد تبطئ الهواتف، واعدة بتحذير المستخدمين في حال كان لتلك التحديثات أي تأثيرات سلبية.

وأعلمت "أبل" هيئة المنافسة ومراقبة الأسواق، أنها ستبلغ مستخدمي هواتف آيفون بشكل مفصل، حول كيفية تأثير البطارية على سرعة أداء أجهزتهم، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

وستقوم "أبل" بنشر تحذير مرافق للتحديثات لإطلاع المستخدمين في حال ظهور أي تراجع بأداء أجهزتهم، إن قرروا تنزيلها.

وكانت هيئة المنافسة ومراقبة الأسواق قد عبرت عن مخاوف مستخدمي أجهزة "أبل" بكون الشركة الأميركية لم تبلغهم بأن التحديثات المصممة لإدارة متطلبات البطارية، قد أثرت على سرعة أداء هواتفهم.

وبحسب الهيئة فإن "أبل" ملزمة الآن بإعلام المستخدمين عن تأثير التحديثات التي تطلقها على أداء هواتفهم، وإلا فإنها ستتعرض لإجراءات قانونية.

وأثارت "أبل" في عام 2017 موجة غضب، عندما أكدت إبطاء أجهزة "آيفون" الأقدم "للحفاظ على عمر بطارياتها"، لتعتذر لاحقا وتعلن إضافة ميزة للهواتف القديمة، تمكن مالكيها من إيقاف تشغيل ميزة التحكم في الأداء، إن فضلوا التضحية ببطاريات أجهزتهم.

#أبل #آيفون

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