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الصين تسير قطارا جديدا اسرع من الطائرة

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تسير قطارا جديدا اسرع من الطائرة


وكالات / سما /

كشفت شركة خطوط السكك الحديدية الصينية المملوكة للدولة وهي أكبر مورد في العالم لمعدات النقل بالسكك الحديدية، عن نموذج قطار ماجليف Maglev الذي سينقل الركاب بسرعة تصل إلى 373 ميلاً في الساعة (600 كيلومتر في الساعة على أن يدخل الآن فترة اختبار، قبل أن يبدأ الإنتاج الكامل عام 2021.

ويسمح هذا القطار بنقل الركاب بين بكين وشانغهاي في ثلاث ساعات ونصف فقط، مقارنةً بالساعات الأربع والنصف التي تستغرقها الطائرة حالياً للقيام بالرحلة، وذلك وفقاً لدينغ سانسان، نائب كبير المهندسين في شركة خطوط سكك الحديد.

وكانت بكين أعلنت عن نيتها بناء نوع جديد من قطار ماجليف ليكون الأسرع في العالم عام 2016، في محاولة منها للقفز فوق الرقم القياسي السابق البالغ (431 كيلومتر في الساعة)، الذي تم تسجيله في رحلة قطار ماجليف بين مطار شنغهاي ومركز المدينة.

ويعرف قطار ماجليف Maglev بأنه قطار يعمل بقوة الرفع المغناطيسي المعلق، وتُطلق التسمية اختصاراً لاسم Magnitic levitation، وتسمح تقنية الارتفاع المغناطيسي بالوصول إلى مثل هذه السرعات العالية عن طريق الحد من الاحتكاك الناتج عن قطارات السكك الحديدية التقليدية.

#الصين #قطار

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