الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 21 مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس، وهم: نور هاني مطاوع، وصقر خليل أبو خليل، وليث مالك صبيح، ومحمد رمضان الخطيب، وأحمد أمجد موسى صبيح، وأحمد محمد فؤاد الخطيب، ومهدي أبو خليل، ومحمد سلامة عودة صبيح.

واعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين من نابلس، وهم: أحمد محمد درويش، وحسني عماد العامودي، وعوني مازن الشخشير، ومحمود نجم ضراغمة، وأنس نجم ضراغمة.

واعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل، وهم: الأسير المحرر أمين الرجبي، الذي كان قد أمضى (15 عاما) في معتقلات الاحتلال، ومحمد الهريني، وعاطف العلامي.

فيما اعتقِل المواطنان محمد رؤوف حمدان، ومصطفى أحمد عارضة من محافظة جنين، وإبراهيم أيوب شلهوب من طولكرم، والأسير المحرر زكي علي رضوان الذي كان قد أمضى تسع سنوات في سجون الاحتلال، وأحمد نافع شقور من سلفيت.