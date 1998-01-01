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بهذه النسب .. صرف رواتب موظفي غزة والضفة يوم الخميس عبر البنوك

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بهذه النسب .. صرف رواتب موظفي غزة والضفة يوم الخميس عبر البنوك


رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 5/2019 سيكون يوم الخميس الموافق 30/ 05 / 2019 عبر البنوك.

وأكدت الوزارة، أنه بناءً على توجيهات الرئيس والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، ستصبح رواتب شهر آيار على النحو التالي:

1. الاستمرار كما كان الحال عليه خلال الاشهر الأربعة المنصرمة بصرف كامل مخصصات الجرحى واسر الشهداء والأسرى والأسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.

2. صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد ادنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.

3. صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الاصول.

وثمنت الوزارة صمود الموظفين العموميين في هذه الظروف الراهنة، متمنين للجميع أعياد مباركة.

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