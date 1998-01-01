  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الرجوب: بطولة شيكاغو جسدت عظمة التلاحم والانتماء لفلسطينيي الشتات

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: بطولة شيكاغو جسدت عظمة التلاحم والانتماء لفلسطينيي الشتات


رام الله / سما /

شكر رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اللواء جبريل الرجوب، كل من ساهم في إنجاح بطولة القدس الكروية الأولى التي نظمها النادي الفلسطيني الأمريكي في شيكاغو بمشاركة العديد من الفرق الرياضية وحضور العشرات من أبناء الجالية لفعالياتها.

واعتبر الرجوب في رسالة أبرقها الى القائمين على النادي الفلسطيني الأمريكي، أن نجاح تلك البطولة له أثر إيجابي كبير وأهمية بالغة لارتباط اسمها بالقدس الشريف التي تتعرض لأشرس وأبغض محاولات التهويد والتدمير والتخريب من قبل سلطات الاحتلال.

وأكد الرجوب أن قيام تلك البطولة تحت اسم القدس في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية يحمل في طياته العديد من الرسائل الهامة، ابرزها يتجسد بحجم الانتماء عند الأطفال والشباب والشيوخ الفلسطينيين الذين تربوا وكبروا بعيدا عن وطنهم وظل حب فلسطين والانتماء اليها راسخاً في قلوبهم وعقولهم.

وتابع الرجوب: الشكر موصول لكافة الأخوة والمؤسسات التي قامت على رعاية البطولة واقامة الافطار الرمضاني الخيري والذي يجسد عظمة تلاحم ابناء شعبنا وامتنا العربية ومن بوابة الايمان والقيم الرياضية السامية والذي شكل بمجمله ضمانة لنجاح النشاط وقاعدة لانجاح الخطط المستقبلية لإقامة كل ما يمكن من انشطة رياضية وثقافية وشبابية تعزز اواصر الانتماء للوطن وتوثيق العلاقات الأخوية بين ابناء جالياتنا الفلسطينية والعربية.

واختتم الرجوب بدعوته للنادي الفلسطيني الأمريكي ولكافة المؤسسات الرياضية والشبابية والثقافية في الولايات المتحدة الى تكثيف نشاطاتهم وايصال رسالة فلسطين الوطنية العادلة الى مراكز صنع القرار في أمريكا والعالم بصورة حضارية راقية.

#الرجوب

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

يديعوت: حماس نجحت بإيصال 2.2 مليون دولار للضفة وإنذارات باندلاع موجة تصعيد

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!

وفد قطري الى غزة قريبا...

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

هل تنازل مؤسس الدولة السعودية الملك عبدالعزيز عن فلسطين لصالح اليهود ؟

ليبرمان يعلن عدم مشاركته بالحكومة والسبب قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

" واللا" العبري : جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات الى حدود غزة

تفاهمات غزة: اسرائيل تماطل في كل شئ والوسيط المصري يضغط على تل أبيب

ليبرمان

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان