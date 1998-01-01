بلاطة يلحق بالأمعري الى نهائي كأس فلسطين

رام الله / سما /

انتقل فريق بلاطه الى المباراة النهائية في كأس فلسطين لكرة القدم عقب فوزه مساء الاحد على فريق هلال القدس بالنتيجة 1/ صفر في اللقاء الذي احتضنه ملعب اريحا حيث سجل هدف الفوز اللاعب خالد سالم .

حكم اللقاء : اسحق الكيلاني ،واشرف زبيدة ، وعارف نزار ومحمد خليل رابعاوراقبه ااحمد بشارات

الشوط الاول من اللقاء رجحت فيه كفة بلاطة واظهر خطورة في اكثر من مناسبة خاصة كرة مراد اسماعيل التي ارتدت من القائم . وانتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي .

في الشوط الثاني ضغط بلاطة في البداية الى ان احرز خالد سالم هدف التقدم في الدقيقة "60" واجرى المدير الفني للهلال خضر عبيد سلسلة من التبديلات احدثت زخما في الاداء الهلالي قابله استبسال في دفاع بلاطة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بفوز بلاطة حيث سيتقابل مع فريق الامعري الفائز على فريق العيسوية 2/1 في المباراة النهائية.

وسيتخذ الاتحاد قراره لتحديد موعد اللقاء لاحقا.