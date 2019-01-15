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الأسير بسام أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير بسام أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام


رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسير بسام ابو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لاسبوع تقريبا بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بانهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه نهاية تموز القادم.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير ابو عكر قد دخل إضرابه عن الطعام الخميس الماضي، بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة اشهر اضافية بمجموع ثلاثين شهر متتالية.

يشار الى ان الاسير ابو عكر يقبع حاليا في سجن عوفر، وامضى في سجون الاحتلال اربعة وعشرون عاما كان اخرها اعتقاله لمدة اربعة عشر عام بشكل متتالي فيما باقي السنوات تمت في سنوات الثمانينيات والتسعينيات.

كما بينت الهيئة أن ثلاثة أسرى يواصلون اضراباتهم المفتوحة عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير حسن العويوي (35) عاما من محافظة الخليل معتقل منذ 15/1/2019، والمضرب عن الطعام منذ (57) يوماً.

وقالت، أن الأسير العويوي يواجه ظروفاً صحيةً خطيرة جرّاء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ أن شرع في الإضراب تعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية، وكان آخرها مستشفى "كابلان" حيث نُقل إليها أول من أمس بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.

كما ذكرت الهيئة، أن الأسير ثائر بدر (43 عاماً) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله يواصل إضرابه عن الطعام منذ 18 أيار/ مايو 2019، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه في الرابع عشر من أيار/ مايو، وذلك بعد قضاء مدة محكوميته.

كما التحق بالإضراب عن الطعام الأسير أحمد الحروب (30 عاماً) من مدينة دوار في الخليل، والذي شرع في إضرابه منذ 21 أيار/ مايو 2019 وهو تاريخ اعتقاله الحالي وذلك رفضاً لاعتقاله، علماً أنه أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال.

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