  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تزعم أنه لا صلاحية للجنائية الدولية للنظر بجرائم الاحتلال

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تزعم أنه لا صلاحية للجنائية الدولية للنظر بجرائم الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

زعم المدعي العسكري العام الإسرائيلي، شارون أفيك، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، في سياق حديثه عن موقف إسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما زعم أن إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية. على حد تعبيره.

وأضاف أفيك أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها. وقال "كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تشاركها في ذلك دول أخرى".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد صرح أفيك، يوم أمس، أنه "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار بدون التشاور مع محام".

وخلال المؤتمر رد على المنتقدين بالقول إنها ليست جدية، وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث أن "الجندي الذي يواجه الخطر يوعمل لحماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته،  يحظى بالدعم الكامل".

يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قررت، قبل أسبوعين، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد إبراهيم أبو ثريا المقعد في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، بدون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقي النار، وزعمت أن أبو ثريا لم يقتبل بنيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

يديعوت: حماس نجحت بإيصال 2.2 مليون دولار للضفة وإنذارات باندلاع موجة تصعيد

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!

وفد قطري الى غزة قريبا...

اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

مسؤول عسكري إسرائيلي : "يجب تهديد حماس باغتيال قادتها وطرد رجالها من هذه الأرض"

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

الأخبار الرئيسية

" واللا" العبري : جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات الى حدود غزة

تفاهمات غزة: اسرائيل تماطل في كل شئ والوسيط المصري يضغط على تل أبيب

ليبرمان

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان