هاري كين يزف أخباراً رائعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

أعلن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي اليوم الاثنين عن جاهزيته للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول يوم السبت المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت تصريحات اللاعب الإنجليزي في حديث إلى وسائل الإعلام قبل أيام على نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب واندا ميتروبوليتانو ، لكنه شدد على أن القرار بيد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام

وغاب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن صفوف الفريق اللندني منذ إصابته على مستوى الكاحل خلال مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أبريل الماضي.

وعاد قائد توتنهام للتدريبات في الأيام الماضية بعد اجتياز فحص اللياقة البدنية الإلزامي ، وقد خاض العديد من التمارين المكثفة في محاولة منه للمشاركة في التشكيلة الأساسية أمام ليفربول يوم السبت القادم.

ويتطلع توتنهام للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ، بينما يبحث ليفربول عن التتويج للمرة السادسة بلقب كأس ذات الأذنين ، والتي أحرزها خمس مرات سابقاً وآخرها في عام 2005.

وأعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام عن تفاؤله إزاء إمكانية مشاركة هاري كين في المباراة ضد ليفربول وقال : “الوضع بالنسبة له إيجابي جداً ، أمامنا أسبوع لمتابعة حالة كين وسنرى ما سيحدث”.