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زيدان يدعو ريال مدريد للتعاقد مع ساحر يوفنتوس

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يدعو ريال مدريد للتعاقد مع ساحر يوفنتوس


وكالات / سما /

يُخطط نادي ريال مدريد لسوق انتقالات حافل، لتعويض الموسم الكارثي الذي عاشه الميرنجي، بالإقصاء من جميع البطولات المحلية والأوروبية منذ شهر مارس الماضي.

ويتجه زين الدين زيدان للتعاقد مع بديل لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، حيث استقر المدرب الأصلع على لاعب ينشر سحره الكروي منذ سنوات فوق الملاعب الأوروبية، ويعد واحداً من أحسن اللاعبين في مركز خط الوسط.

ووضع زيدان عينه على بوجبا كخيار أول لتدعيم خط الوسط، لكن التعاقد معه أصبح معقداً، في ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد به، وسعيها لإغرائه براتب ضخم لتجديد عقده، والاستمرار في أولد ترافورد.

وذكر موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، أن زين الدين زيدان أصبح أكثر من أي وقت مضى مستعداً لتقبل فكرة عدة التعاقد مع مواطنه، الأمر الذي دفعه لمطالبة إدارة المرينجي بجلب ميراليم بيانيتش من يوفنتوس.

وأوضح المصدر المذكور، أن رحيل ميراليم بيانيتش عن يوفنتوس سهل بالمقارنة مع مغادرة بوجبا لفريق الشياطين الحمر، كما أن صفقة البوسني لن تكلف خزينة ريال مدريد مبلغاً كبيراً.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن انتقال بيانيتش إلى ريال مدريد مطروح بقوة، سيما وأن يوفنتوس تعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي، الذي يمكن له اللعب في نفس مركز بيانيتش فوق المستطيل الأخضر.

#زين الدين زيدان #يوفنتوس

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