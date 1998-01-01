" واللا" العبري : جيش الاحتلال الاسرائيلي يدفع بتعزيزات الى حدود غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "واللا" العبري عن أن جيش الاحتلال يعمل على زيادة عدد قوات الاحتياط عن طريق أوامر تعبئة خاصة لإنشاء فرق إطفاء لمواجهة الحرائق الناجمة عن البالونات الحارقة والتي تتوقع اسرائيل بان الفلسطينيين على حدود غزة سيرفعون من وتيرتها.

ووفقا لتقييم الوضع، تمت الموافقة على تعبئة عشرات جنود الاحتياط لتعزيز قوات الإطفاء في مواقع مكافحة الحرائق لشعبة غزة كجزء من الاستعدادات لاحتمال زيادة الحرائق باستخدام البالونات الحارقة.وفي العام الماضي، طور الجيش الإسرائيلي أطقمًا محمولة لمكافحة الحرائق بما في ذلك غرفة حربية تستقبل وتحلل المعلومات من الميدان وتوجهها إلى أطقم الاطفاء.



وقال الموقع " انه وفقًا لتقديرات الجيش و بناءً على المعلومات الاستخبارية، فإن الفصائل في قطاع غزة ، برئاسة حماس ، تشجع على إطلاق البالونات الحارقة على الرغم من التفاهمات بين الجانبين وذلك لممارسة الضغط على إسرائيل لتشجيع تنفيذ التفاهمات بين الطرفين، بوساطة مصر ".



