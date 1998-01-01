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إيدين هازارد يؤكد رحيله عن تشيلسي

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيدين هازارد يؤكد رحيله عن تشيلسي


وكالات / سما /

صرح البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي بشكل غير مباشر رحيله عن البلوز عقب نهاية هذا الموسم، وانضمامه فيما بعد لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وارتبط اسم إيدين هازارد ابن 28 عامًا بالانتقال لفريق ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصةً بعد التصريحات التي أدلى بها النجم البلجيكي عن تمنيه اللعب في المرينجي.

وكان إيدين هازارد قد صرح منذ فترة بأنه قد أتخذ قراره النهائي، وأبلغه لإدارة تشيلسي، ولكنه سيكشف عنه في الوقت المناسب، نظرًا لأن هذا القرار ليس مرتبط به وحده.

ولكن حديثه قبل مباراة تشيلسي المرتقبة أمام آرسنال الإنجليزي مساء غد الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي، أكد بشكل لا يدع مجالاً للشك بأنه سيرحل عقب نهاية الموسم.

وتحدث إيدين هازارد حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “لقد خسرنا نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، لذلك فالدوري الأوروبي يعتبر البطولة الوحيدة التي بإمكاننا أن نحققها”.

وأضاف “أريد فقط أن أفوز باللقب، هذا كل شيء، ولا يهم إذا نجحت في التسجيل أو لا، إذا كانت هذه هي آخر مباراة لي مع تشيلسي، فسأرغب حقًا في التتويج بالبطولة”.

وعندما سئل، هل سيكون -الفوز بالدوري الأوروبي- الوداع المثالي بالنسبة له؟ أجاب “نعم”، ليؤكد بذلك اللاعب بشكل قاطع رحليه عن البلوز، وانتظار الإعلان الرسمي عن انضمامه لريال مدريد.

الجدير بالذكر أن إيدين هازارد قد شارك مع تشيلسي هذا الموسم حتى الآن في 51 مباراة، ونجح في تسجيل تسعة عشر هدفًا، وصنع 16 آخرين.

#إيدين هازارد

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