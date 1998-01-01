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تراجع الدولار أمام 6 عملات في مقدمتها الجنيه المصري

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع الدولار أمام 6 عملات في مقدمتها الجنيه المصري


واشنطن/وكالات/

سجل الدولار الأمريكي خلال مايو الجاري وحصرا، بين 30 أبريل وتداولات أمس ارتفاعا أمام 16 عملة في العالم، متراجعا بالتزامن مع ذلك أمام ست عملات.

ووفقا لتحليل صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد تصدر الجنيه المصري العملات التي تراجع الدولار أمامها، حيث انخفضت العملة الأمريكية بنسبة 2.1% من 17.2 جنيه مصري إلى 16.8.

وفي المرتبة الثانية، حل الين الياباني الذي صعد مقابل الدولار بنسبة 1.7%، يليه الفرنك السويسري الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 1.4%.

وفي المرتبة الرابعة جاءت العملة الروسية، فقد تراجعت العملة الأمريكية أمامها بنسبة 0.3% من 64.6 روبل إلى 64.5.

وحل خامسا البات التايلاندي، الذي تراجع الدولار أمامه بنسبة 0.24% من 31.9 بات إلى 31.8، في حين تراجع الدولار أمام الروبية الهندية بنسبة 0.17% من 69.6 روبية إلى 69.5.

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