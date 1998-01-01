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جينارو جاتوزو يرحل عن ميلان

الثلاثاء 28 مايو 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جينارو جاتوزو يرحل عن ميلان


وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الإيطالية بأن جينارو جاتوزو سيرحل اليوم الثلاثاء عن تدريب فريق ميلان.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تغييرات عديدة في النادي الإيطالي، حيث بات من المؤكد رحيل المدير الرياضي لميلان ليوناردو، والآن الدور جاء على جاتوزو.

وأشارت الشبكة بأن هذا القرار جاء بعد اجتماع إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي مع جينارو جاتوزو مساء أمس الاثنين.

وأوضحت “سكاي سبورتس” بأن عقد المدرب جاتوزو ينتهي مع ميلان صيف عام 2021، لذلك من المتوقع أن يستغنى المدرب الإيطالي عن 90% من إجمالي راتبه.

وذكرت الشبكة أن ميلان قد فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، باحتلاله المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبذلك خسر جاتوزو فرصته الأخيرة في البقاء.

وأكملت الشبكة بأن مستقبل باولو مالديني هو الآخر محل شك، ولكن الأيام المقبلة ستحدد بصورة أكبر مستقبل مالديني مع النادي.

الجدير بالذكر أن جاتوزو قد استلم مهمة تدريب ميلان في شهر نوفمبر من عام 2017، خلفًا للمدرب مونتيلا، وتولى تدريب الروسونيري في 82 مباراة، نجح في الفوز 40 مرة، وتعادل في 22، وخسر 20 مباراة.

#جينارو جاتوزو #ميلان

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