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المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق

الثلاثاء 28 مايو 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق


القدس المحتلة / سما /

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1440ه، وهو الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وبهذه المناسبة حث حسين المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكرا المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علما أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

#المفتي العام

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