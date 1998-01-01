قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان من نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة فجرا، واعتقلت ثلاثة شبان بينهم أسيرين محررين، وهم: الأسير المحرر حسني عماد العامودي والأسير المحرر عوني مازن الشخشير، وأحمد محمد درويش، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة، واعتقلت الشقيقين محمود (18 عاما) وأنس عويس (22 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه، كما داهمت منزل عائلة الأسير أسيد شحادة في قرية عوريف، واستولت على عدة حواسيب وهواتف محمولة.