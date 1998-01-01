  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان من نابلس

الثلاثاء 28 مايو 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة فجرا، واعتقلت ثلاثة شبان بينهم أسيرين محررين، وهم: الأسير المحرر حسني عماد العامودي والأسير المحرر عوني مازن الشخشير، وأحمد محمد درويش، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة، واعتقلت الشقيقين محمود (18 عاما) وأنس عويس (22 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه، كما داهمت منزل عائلة الأسير أسيد شحادة في قرية عوريف، واستولت على عدة حواسيب وهواتف محمولة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

يديعوت: حماس نجحت بإيصال 2.2 مليون دولار للضفة وإنذارات باندلاع موجة تصعيد

وفد قطري الى غزة قريبا...

اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

مسؤول عسكري إسرائيلي : "يجب تهديد حماس باغتيال قادتها وطرد رجالها من هذه الأرض"

ليبرمان يعلن عدم مشاركته بالحكومة والسبب قطاع غزة!

بعد فشل المفاوضات.. الكشف عن موعد الانتخابات الاسرائيلية المبكرة!

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

نتنياهو

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!