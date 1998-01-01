  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سياسي إسباني يصف ابن نتنياهو بـ”الجاهل والتافه ” بعد هذا الاقتراح ..

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي إسباني يصف ابن نتنياهو بـ”الجاهل والتافه ” بعد هذا الاقتراح ..


القدس المحتلة / سما /

هاجم سانتياغو أباسكال، زعيم حزب “بوكس” اليميني الإسباني المتطرف، يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ”الجاهل والتافه”، وذلك إثر نشر الأخير تغريدة على تويتر اقترح فيها على العرب والمسلمين “تحرير سبتة ومليلة قبل تحرير فلسطين”.

وكتب أباسكال على تويتر في رده على يائير “أنت جاهل وتافه و تلحق ضررا جسيما بقضيتك”، متهما إياه بتشجيع “الغزو الإسلامي” في إسبانيا.

وتابع أباسكال القول “قبل تشجيع الغزو الإسلامي على وطننا، يجب أن تعرف القليل عن تاريخنا… لقد تم غزو إسبانيا من قبل الإسلاميين واسترجعناها بعد 8 قرون”.

وكان يائير نتنياهو، قد تساءل ساخرا على تويتر، “أعزائي العرب والمسلمين. هل تريدون تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة؟”، مستعينا بخريطة لمواقع جغرافية قائلا: “هذه بداية جيدة!”.

وخلفت تغريدة زعيم حزب “بوكس”تجاوبا واسعا من العديد من الإسبان حيث صادفت يوما انتخابيا عرف دخولا لأول مرة في البرلمان الأوروبي.

وعادة ما يثير يائير نتنياهو الجدل بتغريداته المليئة بالمزاعم والمعلومات الخاطئة، والتي كان آخرها أن إسطنبول كانت تسمى يوما القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ومركز النصرانية العالمية طيلة آلاف السنوات قبيل الاحتلال التركي، وأن تركيا تحتل شمال قبرص وترتكب مذابح بحق الأكراد، الأمر الذي استدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرد موجها حديثه لبنيامين نتنياهو قائلا: “أفرك أذن ابنك يائير”.

الأكثر قراءة اليوم

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

يديعوت: حماس نجحت بإيصال 2.2 مليون دولار للضفة وإنذارات باندلاع موجة تصعيد

خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

وفد قطري الى غزة قريبا...

اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

مسؤول عسكري إسرائيلي : "يجب تهديد حماس باغتيال قادتها وطرد رجالها من هذه الأرض"

ليبرمان يعلن عدم مشاركته بالحكومة والسبب قطاع غزة!

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان يشن هجوما على الليكود ومحاولات لتجنيد ترامب للضغط عليه

السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان

الرئيس: لا نعلق الآمال على المليارات ولن نقبل بها ومن يريد حل القضية عليه البدء بالامور السياسية!

نتنياهو

نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!