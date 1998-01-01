سياسي إسباني يصف ابن نتنياهو بـ”الجاهل والتافه ” بعد هذا الاقتراح ..

القدس المحتلة / سما /

هاجم سانتياغو أباسكال، زعيم حزب “بوكس” اليميني الإسباني المتطرف، يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بـ”الجاهل والتافه”، وذلك إثر نشر الأخير تغريدة على تويتر اقترح فيها على العرب والمسلمين “تحرير سبتة ومليلة قبل تحرير فلسطين”.

وكتب أباسكال على تويتر في رده على يائير “أنت جاهل وتافه و تلحق ضررا جسيما بقضيتك”، متهما إياه بتشجيع “الغزو الإسلامي” في إسبانيا.

وتابع أباسكال القول “قبل تشجيع الغزو الإسلامي على وطننا، يجب أن تعرف القليل عن تاريخنا… لقد تم غزو إسبانيا من قبل الإسلاميين واسترجعناها بعد 8 قرون”.

وكان يائير نتنياهو، قد تساءل ساخرا على تويتر، “أعزائي العرب والمسلمين. هل تريدون تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة؟”، مستعينا بخريطة لمواقع جغرافية قائلا: “هذه بداية جيدة!”.

وخلفت تغريدة زعيم حزب “بوكس”تجاوبا واسعا من العديد من الإسبان حيث صادفت يوما انتخابيا عرف دخولا لأول مرة في البرلمان الأوروبي.

وعادة ما يثير يائير نتنياهو الجدل بتغريداته المليئة بالمزاعم والمعلومات الخاطئة، والتي كان آخرها أن إسطنبول كانت تسمى يوما القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ومركز النصرانية العالمية طيلة آلاف السنوات قبيل الاحتلال التركي، وأن تركيا تحتل شمال قبرص وترتكب مذابح بحق الأكراد، الأمر الذي استدعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرد موجها حديثه لبنيامين نتنياهو قائلا: “أفرك أذن ابنك يائير”.