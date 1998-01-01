فلسطين تشارك في مؤتمر "سيكا" 2019

رام الله / سما /

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وافريقيا مازن شامية، أن فلسطين سوف تشارك في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، المقرر انطلاقه في يونيو المقبل بطاجيكستان.

وقال شامية إن "فلسطين كانت من أشد الداعمين والمؤيدين لتأسيس هذه المنظمة (سيكا) وهي من أوائل الأعضاء التي انضمت إليها والفاعلين الدائمين فيها، خاصة وأن الهدف الأساسي لها هو نزع الأسلحة النووية وانتهاج مبدأ السلام والأمن والاستقرار".

وأضاف أن "فلسطين تؤمن بضرورة مكافحة الجريمة بكافة أشكالها سواء كانت فردية أو حتى منظمة، وما زالت تدافع عن فكرتها بأن الجميع يجب أن يعيشوا في أمن واستقرار دون اعتداء أحد على الآخر".

ومن المقرر أن يترأس الوفد الفلسطيني نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو، بالنيابة عن الرئيس محمود عباس، والذي سيتابع التطورات السياسية في المنطقة، خاصة وأن المؤتمر يتزامن مع قرب الإعلان عن "صفقة القرن" بشكل رسمي.

وتضم المنظمة 27 دولة كأعضاء دائمين، و7 دول أخرى بصفة دول مراقبة فيما تضم 4 منظمات مراقبة.

ويهدف إنشاء منتدى الحكومات في آسيا لتحسين التعاون بهدف تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وهو منتدى مبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا وفي باقي العالم.

وفي إطار المنظمة، تم إنشاء آلية الاجتماع لانعقاد قمة رؤساء الدول، واجتماع وزراء الخارجية، واجتماع لجنة كبار المسؤولين، واجتماع مجموعة العمل الخاصة.

وتعقد قمة رؤساء الدول واجتماع وزراء الخارجية كل اربع سنوات، وتجرى بالتناوب كل عامين وتتولى الدولة التي تنظم قمة رؤساء الدول واجتماع وزراء الخارجية منصب الرئاسة وقبل يونيو 2010 كانت كازاخستان تترأس منظمة سيكا.

ومنذ القمة الثالثة، تولت تركيا الرئاسة لمدة عامين بدلا من كازاخستان، واستمرت ولاية الرئاسة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014.