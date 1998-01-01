الاردن والسويد يبحثان سبل تأمين الدعم الدولي لـ"أونروا"

غزة / سما /

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الاردني، ومسؤولة ملف الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام في وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، على التمسك باستمرار عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية الاردنية في بيان ، ان الصفدي والمسؤولة السويدية بحثا الخطوات المشتركة التي سيقوم بها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار الشراكة التي كرسها الاْردن والسويد لدعم الوكالة.

واستعرضا آليات تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من البلدين وحضره ممثلو العديد من الدول بالاضافة للاتحاد الاوروبي، الذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة وأن قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممي.

وتعاني الوكالة هذا العام عجزا يبلغ حوالي 200 مليون دولار.

وستصوت الجمعية العامة على تمديد ولايتها هذا العام، ويعمل الأردن والسويد في إطار شراكة ممنهجة لدعم الوكالة.

وثمن الصفدي جهود السويد التي تبرعت بمئتي مليون دولار للوكالة على مدى أربع سنوات، وتعمل على حشد الدعم المالي والسياسي الدوليين للوكالة.

وأكد الصفدي وهمرجرين على ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وأكدا مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ثنائيا وفِي إطار الاتحاد الأوروبي.

وكان الأردنأكد الخميس الماضي على حتمية استمرار عمل ودور الأونروا بعد دعوة المبعوث الأمريكي للسلام جيسون غرينبلات، إلى حلها.

ودعا غرينبلات في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، بحسب ما أوردت عنه وسائل إعلام إسرائيلية إلى حل أونروا، قائلا، إن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية، الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية.

واعتبر غرينبلات أونروا "نموذجا خذل الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أن إجمالي ما تبرعت بلاده للوكالة يصل إلى 6 مليارات دولار، ولكن على الرغم من ذلك فإن "جودة حياة الفلسطينيين لم تتحسن ولو بالقليل".

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.