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عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يطالب بفتح النار على حماس بدلا من ليبرمان


القدس المحتلة / سما /

بعد فشل المفاوضات لتشكيل الحكومة بين ليبرمان ونتنياهو، أبلغ الأخير وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود بالبدء بمهاجمة زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.

قرار مهاجمة وزير الجيش الأسبق ليبرمان جاء بعد قرار سابق بوقف مهاجمته قبيل عقد الاجتماع مع نتنياهو أملا منه أن يسفر لقاءهما عن اتفاق يفضي بنجاحه بتشكيل الحكومة.

إلى ذلك انتقد عضو الكنيست عوديد فورير عن حزب "إسرائيل بيتنا" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبا منه أن يأمر بفتح النار ضد حماس، بدلا من فتح النار ومهاجمة ليبرمان إعلاميا.

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