إسرائيل توافق على التبادل التجاري مع العراق

القدس المحتلة / سما /

أجازت إسرائيل في مرسوم وقعه وزير المالية موشيه كحلون التبادل التجاري مع العراق بحسب ما جاء في صحيفة معاريف، - هذا القانون يعود إلى الانتداب البريطاني عام 1939 الذي تبنته الحكومات الإسرائيلية ووافقت عليه، وشطبت العراق من قائمة "دول العدو" التي تشمل لبنان وسوريا والسعودية واليمن وإيران- تقول الصحيفة.

وكشفت الصحيفة أنه وبالرغم من الحظر المفروض على التجارة مع العراق حتى الآن، إلا أن عددا غير قليل من المنتجات الإسرائيلية بمجال الطب، والزراعة وحتى التمور بيعت للعراق، خصوصا عن طريق الأردن أو قبرص.

صحيفة معاريف أشارت إلى أنه ليس لدى إسرائيل تعريف واضح لـ "دول العدو"، ولكن هناك عدد من القوانين التي تعالج هذه القضية وترتبط مع الوزارات المختلفة التي من المفترض أن تنفذها، مثل وزارة الداخلية وجهاز الشاباك.

ووفقا لتقارير كثيرة أكدتها معاريف أن وزارة المالية الإسرائيلية تسمح بالبيع لشركات وتجار أسلحة إسرائيلية لدول عربية بينها الأردن، مصر، السعودية، العراق (كردستان)، الامارات والبحرين وغيرها.