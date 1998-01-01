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حماس: قصف إسرائيل لسوريا عدوان على الأمة

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قصف إسرائيل لسوريا عدوان على الأمة


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق سورية مساء الاثنين، عدوانًا على الأمة العربية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان، إن القصف الإسرائيلي للأراضي السورية، هو استمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف على فلسطين شعبًا وأرضًا ومقدسات.

وأضاف: "هذا العدوان يجدد تأكيد أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه، ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وأعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الاثنين، تعرض موقع عسكري شرق "خان أرنبة" بريف محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، لقصف إسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، أن القصف أسفر عن قتيل وإصابة آخر بجروح.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق نيران من مضادات أرضية سورية، باتجاه طائرة عسكرية كانت في تحليق اعتيادي شمالي البلاد، وردًا على ذلك أغار على المنصة التي أطلقت منها النيران.

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