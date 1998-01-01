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السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تعيد اموال المقاصة الى اسرائيل بعد تحويلها دون علمها


رام الله / سما /

قالت قناة "كان" الاسرائيلية في تقرير لها ان الحكومة الاسرائيلية حاولت التحايل من اجل منع الانهيار الاقتصادي للسلطة عبر تحويل 660 مليون شيكل لحساب السلطة دون علم الاخيرة عن ذلك .


واكدت القناة ان اسرائيل كانت تأمل من هذه الخطوة ان تبتلع السلطة هذه الخدعة وان تحل مشكلتها الاقتصادية، الا انه وبعد عدة ايام طلبت السلطة من البنوك اعادة الاموال الى اسرائيل ورفضت استلامها منقوصة، وتمت اعادتها الى اسرائيل فعلا.


واشارت القناة الى ان وزير الاقتصاد الاسرائيلي موشي كحلون اجتمع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وتباحثا في خطورة الامر.

واكدت القناة ان هناك خشية في اسرائيل من انهيار السلطة بسبب رفضها استلام الاموال منقوصة، مؤكدة ان الازمة مستمرة وان القلق الاسرائيلي يتفاقم خوفا من انهيار السلطة

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