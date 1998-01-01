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الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة

الثلاثاء 28 مايو 2019 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة ويزعم العثور على اسلحة


رام الله / سما /

 اعتقل جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، 22 مواطنًا من الضفة الغربية، وصادر أموالًا من نابلس وأسلحة من الخليل.

وقالت مصادر محلية إن من بين المعتقلين الشيخ محمد رؤوف حمدان، ومصطفى أحمد العارضة من عرابة جنوب جنين. وإبراهيم أيوب شلهوب من دير الغصون بطولكرم، والأسير السابق زكي ربحي رضوان من عزون شرق قلقيلية، وأحمد نافع شقور من الزاوية غرب سلفيت.

ومن منطقة نابلس، اعتقل جيش الاحتلال خمسة مواطنين وهم: عوني الشخشير، وأحمد درويش، وحسني العامودي، وكذلك محمود نجم ضراغمة، وأنس نجم ضراغمة من قرية اللبن الشرقي.

كما اعتقل جنود الاحتلال ثمانية شبان من بلدة حزما شرق القدس، وهم: صقر صلاح الدين، محمد رمضان خطيب، أحمد أمجد صبيح، ليث مالك صبيح، أحمد فواد خطيب، نور مطاوع، محمد سلام صبيح، ومهدي حسن صلاح الدين.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال موسى محمد عبد الشيخ من الولجة غرب بيت لحم، وأمين الرجبي من الخليل حيث صادر الاحتلال مركبته، وعاطف أحمد العلامي من بيت أمر، وأسيد الهريني من يطا.

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