ارتفاع على الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الثلاثاء، في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2019/05/29: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/05/30: يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/05/31: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.