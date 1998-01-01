نتنياهو: سأقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة وهذا ما ابلغني اياه ترامب!

القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، افيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا أن يدرس قراره جيداً خلال 48 ساعة، وبعدها سنكون أمام إما حل الكنيست وانتخابات جديدة أو تشكيل إئتلاف حكومي جديد.

وحمل نتنياهو في تصريحات له، ليبرمان سبب فشل الجهود في تشكيل الائتلاف الحكومي بسبب رفضه الانضمام للائتلاف على خلفية قانون التجنيد.

وقال نتياهو في خطاب وجهه للإسرائيليين، :" لم أستطع إقناع ليبرمان حتي اللحظة من إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف، لا يوجد أي سبب للذهاب لانتخابات جديدة. داعياً الجميع أن يساعد لكي لا نتوجه لانتخابات جديدة.

واكد نتتياهو انه سيقاتل على كل ساعة متبقية لتشكيل الحكومة، مؤكدا انه لن يتصل برئيس اسرائيل رؤوفي ريفلين لاعلان فشله بتشكيل الحكومة.

وقال نتيناهو" لدي 48 ساعة اخرى يمكن ان انجح خلال هذا الوقت".

وأوضح أنه "من الممكن إقامة حكومة يمينية قوية وتحقيق الاستقرار ، وآمل أن يتوصل الناس إلى رشدهم ويفعلوا الشيء الصحيح".

وأشار نتنياهو الى ان الرئيس الامريكي ترامب يدعم تشكيل حكومة وعدم العودة للانتخابات في اشارة الى التغريد التي نشرها قبل ساعات على موقع تويتر.

وأوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اخبرني بضرورة تشكيل الحكومة لان هناك الكثير لعمله بين الجانبين.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن "الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل نفسه بتأييد 66 نائبا ومعارضة 43".