الاحتلال يفرج عن الفتى محمد العمور

بيت لحم / سما /

افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، غن الفتى محمد رياض العمور من سكان بلدة تقوع شرقي بيت لحم، وذلك بعد اعتقال دام ثمانية أشهر ودفع غرامة مالية مقدارها الفي شيقل بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وجرى للاسير المحرر حفل استقبال حاشد شارك فيه ممثلون عن القوى والفعاليات وذوي الاسير واصدقائه اصدقائه.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد على محورية قضية الاسرى، وضرورة الاستمرار في مساندتهم وتصعيد حملات التضامن الشعبية معهم، في مواجهة السياسة الاسرائيلية القمعية بحقهم.