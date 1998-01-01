اشتية يبحث مع وفد سويسري تقديم الدعم لتأسيس بنك للتنمية وكلية للتدريب المهني

رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية سويسرا لتقديم دعم فني واستشاري في تأسيس بنك استثماري فلسطيني للتنمية، ودعم إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني، وهما مشروعان قررت الحكومة تأسيسهما ضمن استراتيجيتها للنهوض بالاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الخارجية السويسرية ترأسه مدير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارجية السويسرية السفير ولفغانغ امادوس برولهارت، بحث خلاله المشاريع التي تنفذها سويسرا في فلسطين.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على الإطار العام لبرنامج حكومته، مشددا على أنه يقوم على تعزيز الصمود المقاوم، من خلال تنمية اقتصادية مبنية على أساس التنمية بالعناقيد والاستثمار بالتعليم والإنسان.

كما نقل اشتية إلى الوفد الموقف الفلسطيني الرافض لورشة المنامة ولما يعرف ب"صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه من الساخر في الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة علينا حربا مالية، إقامتها مؤتمرا يسعى لتحسين ظروف المعيشة لشعبنا.

وأكد رئيس الوزراء أن الشعب الفلسطيني وقيادته موحدون في موقفهم الرافض لمؤتمر المنامة، الذي اعتبره أحد تجليات "صفقة القرن".