وفد قطري الى غزة قريبا...

غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الاثنين، أن دولة قطر ستوفد فريقا فنيا قطريا إلى الأراضي الفلسطينية لمناقشة التفاصيل الفنية وآليات تشغيل خط (161) لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح العمادي من مقر إقامته في الدوحة أن الفريق الفني المقرر وصوله لغزة بعد عيد الفطر مباشرة، سيجري مناقشات مع الأطراف المعنية لبحث آليات تشغيل خط الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي.

وكان العمادي قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة منتصف شهر مايو الجاري أن دولة قطر مستمرة في جهودها لحل مشكلة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، سعيا منها في التخفيف من الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وأشار إلى أن دولة قطر وضمن خطتها لتحسين وتطوير إمدادات قطاع غزة بالكهرباء، خصصت جزءا لدعم خط (161) لتزويد غزة بالكهرباء، ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشعب الفلسطيني بقيمة (480) مليون دولار أمريكي.

وأكد أيضا أن دولة قطر ستواصل تزويد محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيلها حتى نهاية العام الجاري.

يُذكر أن رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، ظافر ملحم، كان قد أكد خلال تصريحات صحفية أنه يمكن لقطاع غزة التزود بالكهرباء على مدار الساعة في حال تشغيل خط (161) من قبل الجانب الإسرائيلي، مبينًا أن هذا الخط يعتبر أحد أهم الحلول للقضاء نهائيًا على أزمة الكهرباء في القطاع، والممتدة منذ سنوات.