  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجتماع للاشتراكية الدولية في رام الله قريبا...

الإثنين 27 مايو 2019 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للاشتراكية الدولية في رام الله قريبا...


رام الله / سما /

 قال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، إنه سيجري مباحثات مع السكرتير العام للاشتراكية الدولية لويس ايالا، للتباحث في عقد اجتماع لها خلال الفترة المقبلة بمدينة رام الله، دعما للقيادة في مواجهة "صفقة القرن".

وأضاف شعث الذي يشغل منصب نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه أجرى مشاورات مكثفة مع ايالا، والذي سيزور فلسطين الأسبوع المقبل، للتباحث في عقد مؤتمر الاشتراكية الدولية لقضايا الشرق الاوسط بمدينة رام الله، بمشاركة مندوبين من أكثر من 45 دولة، للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في رفض "صفقة القرن" والسلوك الأميركي الإسرائيلي، تطبيقا لقرارات المؤتمر الأخير للاشتراكية الدولية بشأن دعم دولة فلسطين وحركة فتح على جميع المستويات.

وأشار شعث للمواقف المبدئية التي عبرت عنها أحزاب وقوى الاشتراكية الدولية، خلال اجتماعها الأخير في الدومنيكان في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وبشكل خاص الحكومات والدول التي تقودها هذه الأحزاب،  برفضها اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتمسكها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا هذه القوى والأحزاب إلى تطوير دعمها للشعب الفلسطيني وترجمته عمليا بمواصلة الضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي سابق يوضح لهذا سمحنا بإدخال مدرعات للسلطة بالضفة!

هارتس: دولة عربية رابعة تقرر المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي

مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

أبو العطا مخاطبا مقاتلي سرايا القدس : رفعتم عالياً رأس شعبكم والنخالة عمل على تعزيز قدرات المقاومة

خلافات حادة بين "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والسبب عمال غزة

مصادر: إسرائيل تماطل بتنفيذ التفاهمات ولم تدخل أي مواد جديدة لغزة

انتقادات واسعة لنائب أردني أبدى تأييده لصفقة القرن

الأخبار الرئيسية

حماس: مستعدون للتنازل في ملف المصالحة وهذا ما نريده من فتح لإنهاء الانقسام

يديعوت: حماس نجحت بإيصال 2.2 مليون دولار للضفة وإنذارات باندلاع موجة تصعيد وعناصره واضحة كالتالي!

مسؤول عسكري إسرائيلي : "يجب تهديد حماس باغتيال قادتها وطرد رجالها من هذه الأرض"

اشتية : "الحِمل إذا توزّع بنشال" ورواتب الموظفين هذا الشهر ستصرف بنسبة 60% في الضفة وغزة

الكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن: إنهاء عمل الأونروا و إعادة بناء المخيمات