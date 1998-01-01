اجتماع للاشتراكية الدولية في رام الله قريبا...

رام الله / سما /

قال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث، إنه سيجري مباحثات مع السكرتير العام للاشتراكية الدولية لويس ايالا، للتباحث في عقد اجتماع لها خلال الفترة المقبلة بمدينة رام الله، دعما للقيادة في مواجهة "صفقة القرن".

وأضاف شعث الذي يشغل منصب نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه أجرى مشاورات مكثفة مع ايالا، والذي سيزور فلسطين الأسبوع المقبل، للتباحث في عقد مؤتمر الاشتراكية الدولية لقضايا الشرق الاوسط بمدينة رام الله، بمشاركة مندوبين من أكثر من 45 دولة، للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في رفض "صفقة القرن" والسلوك الأميركي الإسرائيلي، تطبيقا لقرارات المؤتمر الأخير للاشتراكية الدولية بشأن دعم دولة فلسطين وحركة فتح على جميع المستويات.

وأشار شعث للمواقف المبدئية التي عبرت عنها أحزاب وقوى الاشتراكية الدولية، خلال اجتماعها الأخير في الدومنيكان في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وبشكل خاص الحكومات والدول التي تقودها هذه الأحزاب، برفضها اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتمسكها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا هذه القوى والأحزاب إلى تطوير دعمها للشعب الفلسطيني وترجمته عمليا بمواصلة الضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي.