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التشريعي بغزة يعقد جلسة هامة الاربعاء وهذا ما سيبحثه..

الإثنين 27 مايو 2019 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي بغزة يعقد جلسة هامة الاربعاء وهذا ما سيبحثه..


غزة / سما /

أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ، اليوم الاثنين، عن اعتزامه عقد جلسة خاصة للمجلس الأربعاء المقبل وذلك بهدف التصدي لورشة البحرين ومواجهة صفقة القرن .

وأضاف المجلس بيانه، أن هذه الجلسة تأتي استشعارا منه للأخطار والتحديات الكبرى المترتبة على ورشة البحرين التي تشكل أحد أدوات ومراحل صفقة القرن. 

وأكد، ضرورة الارتقاء الى مستوى اللحظة التاريخية وتحدياتها الكبرى بهدف حماية القضية الفلسطينية من التصفية والتذويب ابان المرحلة القادمة.

وبحسب بيان المجلس، فإن نواب المجلس التشريعي سيناقشون تقريرا مفصلا يسلط الضوء على صفقة القرن، ويحذر من ورشة البحرين وتداعياتها، مؤكدا أن النواب سيبحثون أيضا سبل التصدي لصفقة القرن وسيرسمون الآليات الكفيلة بمواجهتها وإسقاطها.

وأوضح أن نواب التشريعي سوف يستخلصون العديد من النتائج ويصدرون العديد من التوصيات في نهاية الجلسة، مشيرا الى انهم سوف يضعون كافة الاطراف ذات العلاقة امام مسؤولياتها الوطنية والقومية والتاريخية والقانونية في مواجهة المشاريع الامريكية التصفوية التي تحاول طي ملف قضيتنا الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المجلس التشريعي في بيانه، الى اهمية هذه الجلسة كونها تناقش قضية من أخطر القضايا التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية منذ النكبة الاولى وضياع فلسطين وحتى اليوم.

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