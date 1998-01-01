الحكومة توقع مع عدد من المانحين اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي

رام الله / سما /

وقعت الحكومة، مع عدد من الجهات المانحة، اليوم الاثنين، اتفاقيات في مجالات العمل والتعليم والحكم المحلي، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

ووقع الاتفاقية الاولى وزير العمل نصري ابو جيش، مع القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين، وتنص على تطوير وتنمية المهارات لدى الشباب الفلسطيني، من أجل تهيئتهم لسوق العمل، وتشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتبلغ قيمتها نحو 4 مليون يورو على ثلاث سنوات.

أما الاتفاقية الثانية، فقد وقعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الاقصى، بشأن دعم قطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة 12 مليون دولار، بهدف انشاء وتجهيز وتأثيث وتوسعة ابنية مدرسية.

ووقع الاتفاقية الثالثة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الاقصى، بشأن مشاريع بنى تحتية في مدينة القدس بقيمة 5 ملايين دولار، وتشمل المشاريع تعبيد وتهيئة طرق وشوارع ومداخل بطول حوالي 40 كم، إضافة الى مشاريع شبكات صرف صحي ومياه وقنوات تنظيم حركة مياه الأمطار، وتوسيع شبكات الإنارة في 29 بلدة في محافظة القدس.