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انتقادات لليكود بشأن حل الكنيست.. غانتس: سيكون من المناسب نقل التفويض إلينا!

الإثنين 27 مايو 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتقادات لليكود بشأن حل الكنيست.. غانتس: سيكون من المناسب نقل التفويض إلينا!


القدس المحتلة / سما /

تسلم رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، اليوم الاثنين، رسالة من أحزاب الائتلاف الحكومي بما فيها "اسرائيل بيتنا" تطالب بحل الكنيست والتوجه إلى الانتخابات.

من جانبه أعلن عضو الكنيست بيني غانتس أن حزبه سيعارض مشروع القانون الخاص بحل الكنيست، قائلا إنه "إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة ، فسيكون من المناسب نقل التفويض إلينا".

فيما قال شريك غانتس في رئاسة حزب "أبيض أزرق" يائير لبيد، "إذا كان الليكود يرأسه أي شخص آخر غير نتنياهو، يمكن تشكيل حكومة وحدة".

في الوقت نفسه، أعلن عضو الكنيست إيتسيك شمولي، رئيس حزب العمل، إن كتل المعارضة ستعارض اقتراح حل الكنيست.

وقال شمولي "التصويت لصالح القانون يعني تمديد الحياة السياسية لنتنياهو، وبمجرد تجريده من الولاية، قد يتم فتح خيارات جديدة لإنشاء ائتلاف بديل قبل الذهاب إلى الانتخابات".

وخلافا لما صرح به شمولي، كتب عضو الكنيست منصور عباس من الحزب الوطني الديمقراطي- بلد على تويتر: "مع غياب الخيارات المناسبة، سنصوت لصالح مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولية".

قال بيني غانتس رئيس حزب "ازرق ابيض"، أمام جلسة الكنيست، إن "إصرار نتنياهو الحفاظ على كرسيه بأي ثمن هو العقبة الوحيدة أمام تشكيل حكومة توافق وطني، يمكنها أن تهتم حقا بجميع مواطني دولة إسرائيل. لو كان قائد آخر لكان بالإمكان تنفيذ ذلك في لمح البصر".

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