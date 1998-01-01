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طيران الإمارات تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سورية في أقرب وقت

الإثنين 27 مايو 2019 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
طيران الإمارات تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سورية في أقرب وقت


ابو ظبي / وكالات/

أكدت شركة طيران الإمارات، المملوكة لإمارة دبي، أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سورية في أقرب وقت ممكن.

وقال نائب رئيس طيران الإمارات عادل الرضا ، للصحفيين في دبي اليوم الأثنين ، إن "السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق".

وأضاف :"تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواءالسورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول". 

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