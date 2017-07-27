أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن أربعة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير حسن العويوي من محافظة الخليل، والمضرب منذ (56) يوماً.

وأوضح نادي الأسير، أن الأسير العويوي يواجه ظروفاً صحيةً خطيرة جرّاء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ أن شرع في الإضراب تعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية، وكان آخرها مستشفى "كابلان" حيث نُقل إليها أمس بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.

وذكر أن الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

فيما يواصل الأسير ثائر بدر (43 عاماً) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله اضرابه عن الطعام منذ 18 أيار/مايو 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه في الرابع عشر من أيار/ مايو، بعد قضاء مدة محكوميته، وهو متزوج وله أربعة أبناء.

كما يواصل الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم، إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 21 أيار/ مايو 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري المتواصل منذ عامين على التوالي.

ولفت نادي الأسير إلى أن ابو عكر وهو من قيادات الأسرى قضى ما مجموعه في الاعتقال (24) عاماً ونصف العام، بين أحكامٍ واعتقال إداري. علماً أن الأسير أبو عكر معتقل منذ 27.7.2017 وهو متزوج وله سبعة من الأبناء.

وأشار إلى ان الأسير أحمد الحروب (30 عاماً) من مدينة دوار في الخليل، شرع في إضرابه منذ 21 أيار/ مايو 2019، وهو تاريخ اعتقاله الحالي وذلك رفضاً لاعتقاله، علماً أنه أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال.