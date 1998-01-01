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عون يبحث مساعدة الأمم المتحدة في ترسيم حدود لبنان مع إسرائيل

الإثنين 27 مايو 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عون يبحث مساعدة الأمم المتحدة في ترسيم حدود لبنان مع إسرائيل


بيروت /سما/

 بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الدور المرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية.

"وتطرق البحث إلى دور مرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية"، حسبما أفاد مصدر رسمي لبناني.

وعرض الرئيس عون مع كوبيتش "التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

يذكر أن لبنان يواجه نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترا مربعا.

ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالسعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها بينه وبين إسرائيل.

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