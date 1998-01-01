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الاحمد:عقد مؤتمر مواز لمؤتمر البحرين في ذات التوقيت تقريبا

الإثنين 27 مايو 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد:عقد مؤتمر مواز لمؤتمر البحرين في ذات التوقيت تقريبا


رام الله /سما/

كشف مسؤول فلسطيني اليوم الإثنين عن توجه للقيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر موازٍ للمؤتمر الأمريكي المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة، في ذات التوقيت، أو ربما قبل ذلك، بناء على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها أمس.

وأوضح عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى تصريحات للإذاعة الفلسطينية اليوم أن الاتصالات بدأت تحضيرا لانعقاد المؤتمر المذكور، وستتم دعوة القوى والأحزاب العربية للمشاركة فيه. 

وأكد الأحمد أن عقد المؤتمرالفلسطيني الموازي، لا يمنع الاستمرار بالاتصال مع "الأشقاء" العرب لحثهم على عدم المشاركة في المؤتمرالأمريكي في المنامة. 

وأفاد الأحمد بأن الرئيس محمود عباسسيدعو في القمتين العربية والإسلامية نهاية هذا الشهر في السعودية، إلى مقاطعة المؤتمر الأمريكي الاقتصادي المقرر في العاصمة البحرينية المنامة الشهر المقبل. 

وقال إنعباس"سيطرح خلال مشاركته في القمتين العربية والإسلامية الموقف الفلسطيني الشامل والموحد برفض المؤتمر الأمريكي والمشاركة فيه تحت أي ظرف".

واعتبرالأحمد أن مشاركة دول عربية في المؤتمر الأمريكي، خروج عن مبادرة السلام العربية، ولا يمكن قبول أي تبرير عربي للمشاركة في خطة أمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ويوم أمس دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية التي وافقت على حضور المؤتمرالأمريكي في المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها ومقاطعة المؤتمر.

واعتبرت اللجنة أن "الهدف الذي تسعى إليه الإدارةالأمريكية من مثل هذا المؤتمر، هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي، بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف". 

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