ليبرمان يعلن عدم مشاركته بالحكومة والسبب قطاع غزة!

غزة / سما/

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الاثنين، حزب الليكود، مؤكداً أنه لن يشارك في حكومة عاجزة عن وقف التهديدات في قطاع غزة.

ونقلت "قناة كان العبري" عن ليبرمان قوله: "لا أفهم ما هي الحكومة اليمينية التي يتحدث عنها الليكود، كان الرد على 700 صاروخ أطلق من غزة على جنوب البلاد تمرير 30 مليون دولار لحركة حماس، رأيت بالونات حارقة وهنا أيضًا كان الرد الصهيوني المناسب هو توسيع منطقة الصيد".

وأشار ليبرمان وفقاً للقناة العبرية، إلى أن هذه ليست حكومة يمينية، لكن حكومة دينية صافية، مؤكداً لأنه لن يشارك في مثل هذه الحكومة.